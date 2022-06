Shqipëria pa mungesa ndaj Izraelit

15:55 09/06/2022

Interes i lartë nga tifozët, shiten mbi 10 mijë bileta

Të gjithë të gatshëm për ndeshjen me Izraelin. Futbollistët e Kombëtares Shqiptare janë në formë të mirë dhe optimistë, por mbi të gjitha me këmbë në tokë për sfidën e së premtes. Pas disa ditësh stërvitje të diferencuar edhe Myrto Uzuni, ka kryer seancën e parë me ngarkesë të plotë. Pjesa tjetër e skuadrës, nuk ka asnjë problem sa i takon dëmtimeve dhe gjendja e futbollistëve duket e mirë.

Stadi, futbollistët madje edhe drejtuesit e federatës presin një ndeshje të fortë por me besimin se përfaqësuesja do të marrë fitoren ndaj Izraelit. Është i bindur edhe Presidenti Duka i cili u shpreh gjatë rinovimit të marrrveshjes me sponsorin e fanelës Macron.

Dhe në fakt interesimi i tifozëve nuk është i vogël. Biletat vazhdojnë të shiten, deri këtë të enjtë rreth 15 mijë. Pritet që stadiumi të jetë i mbushur afërsisht të të gjithë kapacitetin e tij. Kuqezinjtë shpresojnë tek mbështetja e tifozerisë si lojtari i 12 në fushën e Air Albania.

