Shqipëria, pjesë e panairit të turizmit në Spanjë

15:48 23/01/2024

Në çelje të këtij eventi do të jetë edhe kryeministri Rama

Një nga panairet ndërkombëtare më të rëndësishme për turizmin, ‘Fitur’ në Madrid do të hapet duke nisur nga nesër e për 5 ditë me radhë në kryeqytetin spanjoll. Pjesë e tij mes 152 vende pjesëmarrëse do të jetë dhe Shqipëria, e cila do të prezantojë potencialin e saj turistik veç të tjerash me këtë spot promovues ku shfaqen bukurinë e vendit nga jugu në veri.

Nën sloganin “Albania, all you need is here”, Shqipëria çdo gjë që kërkon është këtu, Ministria e Turizmit synon tërheqjen e vizitorëve përmes shembullit të praktikave që promovojnë destinacione të turizmit natyror, prodhuesit lokalë, traditat e lashta, produktet artizanale e mikpritjen shpirtërore.

Kryeministri Rama ka zgjedhur të jetë edhe vetë në këtë event të rëndësishëm për turizmin botëror së bashku me ministren Kumbaro.

Vitin e shkuar mes 10 milionë turistëve që vizituan Shqipërinë 87 mijë ishin spanjollë. Këtë vit pritshmëritë për turistët nga Spanja janë edhe më të larta pas shpalljes së vendit tonë si destinacion trendi nga media e njohur spanjolle El Debate.

Tv Klan