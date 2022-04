Shqipëria po tkurret dhe plaket

15:45 16/04/2022

INSTAT: Popullsia bie me 1,3% , mosha mesatare 38,2 vjeç

Popullsia e Shqipërisë po tkurret dhe plaket. Janari i 2022 e ka gjetur vendin tonë me 1,3% me pak njerëz se vite më parë.

Raporti i publikuar nga Instituti i Statistikave ka treguar se gjatë vitit 2021 lindjet ranë me 2,8% ndërsa vdekjet u rritën me 10,8% duke shënuar kështu për herë të parë shtesë natyrore negative, e cila solli pakësimin e popullisë me 3.296 banorë.

Tirana, Durrësi dhe Fieri janë qytete me peshën më të madhe të popullsisë. 32,9 % e popullsisë jeton në Tiranë, 10,4 % në Durrës dhe 10 % në Fier. Gjirokastra është qarku me popullsinë më të vogël, me vetëm 2%.

Ekspertët e statistikave kanë nxjerr në pah se veç tkurrjes, popullsia shqiptare po shkon drejt plakjes. Në 1 Janar 2022 mosha mediane e popullsisë rezulton 38,2 vjeç nga 37,6 që ishte më 1 Janar 2021.

