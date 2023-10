Shqipëria shtron rrugën drejt Berlinit

Shpërndaje







00:03 13/10/2023

‘Shqiponjat kuqezi’ shkatërrojnë Çekinë, shumë pranë Euro2024

Shqipëri fantastike dhe kuqezinjtë janë vetëm një hap larg Euro2024. Kuqezinjtë e trajnerit Sylvinho ishin të jashtëzakonshëm në fushën e ‘Air Albania’ për të shkatërruar me shifrat e thella 3-0 Republikën Çeke. Një ansambël i krijuar në mënyrë perfekte nga ana e brazilianit, teksa me qeleshe në kokë kishin mbështetjen e mbi 21 mijë tifozëve në shkallët e stadiumit. Jasir Asani lëshoi një tjetër silurë të vërtetë, siç di të bëj vetëm ai, për të dërguar në festë miliona shqiptarë dhe kaluar në epërsi shqiponjat kuqezi.



Festë e jashtëzakonshme dhe në qendër të kryeqytetit, ku mijëra tifozë kishin pushtuar sheshin Skënderbej. Një festë që zgjati akoma dhe më shumë pas këtij kartoni të kuq të Çitil, që la Çekinë me 10 lojtarë dhe krijoi më shumë lirshmëri për kuqezinjtë që zbukuruan akoma dhe më shumë mbrëmjen fantastike në ‘Air Albania’.



Taulant Seferi i shtoi akoma më shumë bukuri kësaj sfide. Pas një aksioni fenomenal nga Asani, 26-vjeçari shfrytëzoj një kontroll jo të mirë të Cikalleshit për të shënuar golin e dytë të sfidës dhe ndezur akoma dhe më shumë atmosferën në arenën kombëtare. Edhe tek goli i tretë protagonist Seferi, që mori një pasim të bukur nga Daku dhe me portën e boshatisur e kishte të lehtë të shtronte rrugën e kuqezinjtë drejt 3 pikëshit të radhës, që i afron akoma dhe më shumë me Euro2024. Me dy ndeshje nga fundi, tashmë Shqipëria gjendet në vendin e parë me 13 pikë dhe vetëm një mrekulli do të na hiqte nga duart realizimin e ëndrrës për herë të dytë në një kompeticion të këtyre niveleve. Ndërkaq, fitore komode regjistroi Polonia, 2-0 ndaj Ishujve Faroe dhe gjendet në kuotën e 9 pikëve. Ndërkohë renditja e grupit E vazhdon me Republikën Çeke dhe Moldavinë me 8 pikë, teksa grupi mbyllet nga Ishujt Faroe me 1 pikë.

Klan News