Shqipëria, surpriza e Europës për ushqimin

16:02 31/08/2022

Revista angleze: Jo vetëm për natyrën, Shqipëria tërheq edhe për ushqimin

Shqipëria, vendi surprizë i Europës përsa i përket ushqimit. Me këtë titull e nis shkrimin e saj revista angleze, Condé Nast Traveler.

Gazetarja Stephanie Rafanelli ndalet në Tiranë, aty ku evidenton ruajtjen e traditës së respektit për mikun, me një tryezë të bollshme me djathëra të ndryshme, turshi, mishin e qingjit dhe pijen tradicionale, rakinë. Ajo thekson se ndërthurja e modernes me tradicionale e bën Tiranën gjithnjë e më shumë tërheqëse për të huajt.

Revista britanike e fokusuar tek destinacionet turistike shkruan se shqiptarët po rindërtojnë vendin e tyre, tashmë në prag të anëtarësimit në BE.

Përtej maleve të rrëmujshme të Dajtit të Tiranës është pjesa tjetër e Shqipërisë, që kumbon nga muzika e zogjve.

Edhe këtu ushqimet tradicionale shqiptare, pak të njohura por shumë të shijshme, janë ato që kanë tërhequr gazetaren Rafanelli.

Pak larg Tiranës, gazetarja ndalet në Lezhë dhe Fishtën e poetit Gjergj Fishta me ushqimet bio të banorëve.

Por jo vetëm Tirana, destinacionet kryesorë të gazetares janë edhe riviera shqiptare me gjiret e saj. Qytetet e UNESCO, Berati dhe Gjirokastra, Përmeti dhe lumi i Vjosës.

