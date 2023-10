Shqipëria U-21 shpresa për Euro2025

14:58 18/10/2023

Kuqezinjtë presin rivalët e Nëntorit të distancuar me dy pikë në krye të Grupit E

Ashtu siç edhe kombëtarja A, shumë pranë historisë gjendet edhe përfaqësuesja e Shpresave kuqezi. Kombëtarja e trajnerit Alban Bushi shpreson të kualifikohet për herë të parë në Europianin për grupmoshën deri në 21-vjeç. Fitorja ndaj Malit të Zi e kombinuar edhe me rezultatet e rivalëve, Zvicrën që barazoi pa gola me Armeninë favorizon ndjeshëm kombëtaren tonë. Kuqezinjtë presin takimet e nëntorit në vendin e parë në grupin E kualifikues, muaj ku do të sfidojnë Rumaninë dhe Malin e Zi në transfertë. Aktualisht, Shqipëria ka 9 pikë pas 4 takimesh, ndjekur nga Zvicra me 7, me këto të fundit që kanë edhe një sfidë për të rikuperuar.



Një grup E i balancuar, pasi për dy biletat Europiane janë në garë të gjithë skuadrat. Rivaliteti padyshim do të jetë me Zvicrën që ka dy pikë më pak dhe Rumania me tre pikë, kundërshtari ynë i radhës. Por, ajo që gëzon në këtë moment skuadrën e Bushit është fakti që dy rivalët e radhës janë mposhtur prej talentëve kuqezi, duke rritur entuziasmin në radhët e 21-vjeçarëve. Shqipëria U-21 ka sulmin më të mirë deri më tani, me 8 gola të shënuar, por edhe mbrojtjen më të keqe, pasi ka pësuar 7 gola. Kualifikimi në Euro2025 arrihet vetëm përmes fitimit të grupit, ndërsa biletë sigurojnë edhe tre skuadrat më të mira të renditura në vendin e dytë. Europiani i pas dy vite do të zhvillohet në Sllovaki.

