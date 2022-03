Shqipëria zbret një pozicion në FIFA

16:00 31/03/2022

Brazili ngjitet në krye të renditjes botërore

Shqipëria ka humbur një pozicion në renditjen e FIFA-s për muajin Mars. Kuqezinjtë zbritën në vendin e 66 pas rezultateve të arritura në miqësoret e muajit Mars.

Humbja 2 – 1 me Spanjën dhe barazimi pa gola me Gjeorgjinë solli këtë lëvizje për Kombëtaren. Kosova është e 107, një renditje historike për Dardanët që mundën 5 – 0 Burkina Fason dhe barazuan 1 – 1 me Zvicrën.

Befasia më e madhe është në krye të kësaj renditje ku Brazili mori vendin e parë, duke zbritur në të dytin Belgjikën që kryesonte prej 3 vitesh. Në dhjetëshen e parë u përfshi Meksika për muajin Mars, duke larguar Danimarkën.

