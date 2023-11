Shqipëria zgjidhet anëtare e Bordit Ekzekutiv të UNESCO-s për periudhën 2023-2027

21:47 15/11/2023

Një lajm i shkëlqyer erdhi nga Parisi këtë të mërkurë. Shqipëria u zgjodh anëtare e Bordit Ekzekutiv të UNESCO-s për periudhën 2023-2027.

“Falenderojmë të gjitha shtetet anëtare që na besuan këtë përgjegjësi të rëndësishme dhe presim të bashkëpunojmë ngushtë me të gjithë anëtarët e Bordit, në frymën e dialogut dhe konsensusit. Në një botë të ndarë nga kriza të shumta, ne kemi nevojë më shumë se kurrë të investojmë në paqe” njoftoi ministri për Europën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani.

Ai thekson se roli i UNESCO-s është më i domosdoshëm se kurrë.

“Mirënjohje ambasadores Besiana Kadare dhe stafit të MEPJ për punën e shkëlqyer”, njoftoi ministri Igli Hasani./tvklan.al

