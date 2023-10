Shqiptarët e burgosur në Angli do vuajnë dënimin në atdhe

20:08 18/10/2023

Ministria e Drejtësisë nënshkruan marrëveshjen me Britaninë e Madhe

Shqiptarët e dënuar në Angli, do ta shlyejnë dënimin e tyre në atdhe. Kjo është marrëveshja e nënshkruar nga ministri i drejtësisë, Ulsi Manja dhe Lordi Kancelar njëherazi dhe Sekretar i Shtetit për Drejtësinë, Alex Chalk, në Britaninën e Madhe.

Marrëveshja do të jetë me 0 kosto financiare për shtetin shqiptar, pasi pala britanike mbulon shpenzimet për çdo ditë që të dënuarit do të vuajnë në burgjet tona.

