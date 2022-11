Shqiptarët e paguajnë karburantin me shtrenjtë

Shpërndaje







15:52 19/11/2022

Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë çmime më të lira

Brenda një jave në Shqipëri çmimi i karburanteve është ulur disa herë, por sërish ne e blejmë naftën apo benzinën më shtrenjtë se fqinjët tanë në Maqedoninë e Veriut apo Kosovë.

Mjafton një vëzhgim në pikat e karburanteve ne tre vendet për të kuptuar diferencën.

Këtë të shtunë 1 litër naftë në Shqipëri është tregtuar me 218 Lekë apo e konvertuar në Euro me 1,86 Euro, në një kohë që në Kosovë nafta këtë të shtunë shitet me 1,65 Euro dhe në Maqedoninë e Veriut 1, 50 Euro.

Shqiptarët paguajnë 0,36 Euro më shumë se maqedonasit dhe 0,21 Euro më shumë se kosovarët.

E njëjta situatë është dhe për benzinën. Në vendin tonë 1 litër benzinë kushton 200 lekë apo 1,70 Euro, ndërsa në Maqedoninë e Veriut është 1,47 Euro dhe në Kosovë 1,45 Euro.

Pra, 0,23 Euro më shumë se në Maqedoninë e Veriut dhe 0,25 Euro më shumë se Kosova.

Sa i takon gazit të lëngshëm. Shohim se në Shqipëri është më lirë se në Maqedoninë e Veriut dhe diferenca është e madhe. Një litër gaz në Shqipëri është vetëm 0,60 Euro, ndërsa në Maqedoni 1,42 Euro.

Edhe në Kosovë gazi kushton me 0,11 Euro më shumë se në Shqipëri.

Qeveria në Tiranë e ka justifikuar këtë çmim më të lartë me argumentin se në çmimin e karburantit në Shqipëri është përfshirë edhe taksa e qarkullimit.

Çmimet e karburanteve në javën e fundit kane ardhur në rënie edhe në Maqedoninë e Veriu dhe në Kosovë, dhe ky është reflektim i rënies së çmimit edhe në bursa.

Tv Klan