Shqiptarët i dhurojnë fitoren Empoli

23:59 27/09/2023

Gjimshiti fantastik te Atalanta, Milan mban në presion Interin kryesues

Empoli i shqiptarëve, Berisha dhe Shpendi merr fitoren e parë në Serie A për këtë sezon. Skuadra toskane nuk vuajti aspak mungesën e Ardian Ismajlit, kuqeziut tjetër të saj për të thyer minimalisht 1-0 Salernitanën. Një duel që prodhoi emocione dhe raste të shumta nga të dy kahet, por që më kërkues dhe konkret ishin vendasit. Gjithçka u vendos në minutën e 34, me Baldanzi që shënon edhe golin e parë për Empolin në këtë edicion. Pikët e para për skuadrën toskane, që fiton në javën e gjashtë të kampionatit. Shpendi luajti në majën e sulmit për 73 minuta për tu vlerësuar me notën 6.6, ndërsa Berisha gjatë gjithë takimit, ku kreu disa ndërhyrje vendimtare dhe merituar notën 6.9.



Paraqitje pozitive dhuroi edhe Berat Gjimshiti, titullarë në fitoren e Atalantës në fushën e Veronës. Bergamaskët fituan ngushtë 0-1, në një duel ku mbrojtësi kuqezi u vlerësua me notën 7.8. Kopmejners shënoi golin e fitores për Atalantën që regjistron kështu fitoren e dytë radhazi.



Spektakël dhe përmbysje mes Kaljarit dhe Milanit, me kuqezinjtë që marrin 3 pikët dhe mbajnë në presion Interin kryesues. Milan fitoi 3-1 përballje që nisi në malore pas golit të vendasve. Gjithsesi, skuadra e Piolit reagoi dhe merr kështu pikët e plota për tu ngjitur në kuotën e 15 të tillave. Okafor realizoi golin e parë në një duel zyrtar për Milanin, ashtu siç edhe Loftus Çek, që vulosi shifrat përfundimtare në 3-1.

