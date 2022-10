Shqiptarët indiferentë për sigurimin e jetës e pronës

11:40 01/10/2022

AMF: Janar-Gusht, portofoli i pronës 23 mln Dollarë

Gjatë 8-mujorit të këtij viti niveli i sigurimeve nga fatkeqësitë natyrore në vendin tone rezulton në nivele të ulëta. Sipas Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, deri në fund të Gushtit, raportohen në total vetëm 23 milionë Dollarë të paguara nga bizneset e individët shqiptarë për sigurimin e pronave.

AMF thekson se në portofolat e Pronës, Përgjegjësive, Garancive të cilat gjatë periudhës Janar-Gusht 2022 siguruan mbi 2,3 miliardë lekë të ardhura në total, ku vendin e parë e zunë zjarri dhe dëmtime të tjera në pronë me rreth 67.96%, ndjekur nga sigurimi i Përgjegjësisë së Përgjithshme me 22.98% të totalit.

Gjatë muajve Janar-Gusht të këtij viti, pagesat e dëmeve u ulën me 9.74% krahasuar me të njëjtën periudhë të 2021. Pjesa më e madhe e dëmeve të paguara bruto i përket sigurimit motorik me rreth 2,857 milionë Lekë, apo 68.48% të totalit të dëmeve të paguara bruto.

Sipas AMF, tregu i sigurimeve në Shqipëri mbetet i orientuar tek sigurimet e Jo-Jetës, por kryesisht janë të pronave apo automjeteve.

