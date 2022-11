Shqiptarët ’ pushtojnë’ MTV Europe Music Awards

22:40 10/11/2022

Dua Lipa, Ava Max dhe Bebe Rexha të nominuara për të njëjtin çmim

Të dielën do të mbahet mbrëmja e madhe e ndarjes së çmimeve të muzikës, MTV Europe Music Awards 2022. Dy këngëtaret e njohura shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha dhe Ava Max, do të performojnë në mbrëmjen e madhe hitet e tyre më të fundit.

Këto të dyja madje janë edhe të nominuara për të fituar një nga çmimet e mbrëmjes, atë të bashkëpunimit më të mirë.

Në këtë kategori atyre iu bashkohet në konkurrim edhe artistja tjetër me origjinë shqiptare , Dua Lipa. Bebe Rexha është nominuar për bashkëpunimin e saj me David Guettan, “I’m good (Blue)”, Ava Max për bashkëpunimin me DJ Tiwsto, “The Motto”, ndërsa Dua Lipa për bashkëpunimin “Sëeetest Pie” me Megan The Stallion.

Kjo është hera e parë në histori që tri shqiptare garojnë për të njëjtin çmim, por jo hera e parë që më shumë se një artist shqiptar nominohet në të njëjtën kategori në çmime ndërkombëtare.

Jo vetëm kaq por e pranishme do të jetë edhe artistja Rita Ora e cila do të prezantojë mbrëmjen së bashku me partnerin e saj regjisorin Taika Uaiti.

