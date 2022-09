Shqiptarët racë e veçantë, studiuesja okulte: Viti 2023 me ndryshime drastike, do zgjohen shumë njerëz

12:35 20/09/2022

Studiuesja e Shkencave Okulte, Pranvera Xhafa, e ftuar sot në “Shije Shtëpie” në Tv Klan thotë se viti 2023 do të sjellë ndryshime drastike dhe njerëzit do mundin t’i shohin. Lidhur me vendin tonë, ajo thotë se prejardhja jonë ilire ka kuptimin e çlirimit, por brenda 10 vitesh, gjithçka do të nisë të jetë më mirë dhe më e qartë.

Katerina Trungu: Thatë që jemi një racë e veçantë ne shqiptarët. Çfarë doni të thoni me këtë? Ku dallojmë ne?

Pranvera Xhafa: Epokat e errëta shpesh kanë ardhur dhe kanë ikur në tokë, ashtu siç është edhe tani që po afron kulmi i saj. Ilirët, ose vetë emri ilir, është fjala për të çliruar ose për të sjellë diçka më të mirë. Ka pasur shumë raca të tjera para nesh, kanë ardhur akoma raca të tjera, në tokë ka 7 raca dhe kur të mbyllen të gjitha ciklet e ardhjes së njerëzve, raca e shtatë, atëherë fillon kulmi i rënies së errësirës. 6-mujori i parë i vitit 2023 do sjellë ndryshime më drastike se këto që kemi parë, por edhe më të mira, më vonë.

Nga fundi i vitit pritet që ju do shikoni komplet politikën si një fasadë që mbulon komplet gjërat e errëta që njerëzit në njëfarë hipnoze nuk i kanë parë dhe nuk i kanë vënë re dhe tani dalëngadalë siç i keni parë, po shikoni disa ndryshime të çuditshme, qoftë edhe te liderët. Kjo është thjesht fasada dhe shumë njerëz nuk e kuptojnë. Derisa të arrijnë ta kuptojnë do vazhdohet kjo shfaqje, deri te i fundit njeri që ka dyshime për këtë shfaqje cirk që marrin pjesë shumë njerëz.

Studiuesja thotë se të gjithë janë pre e një lloj magjie, por së shpejti njerëzimi nuk do jetë më një mjet i përdorshëm.

Katerina Trungu: Pak a shumë, ju u ndalët edhe në një si lloj afati se këto janë si më konkrete, mund të themi për Shqipërinë, 2023, 6-mujori i dytë le të themi, ishte më e pastër dhe më e qartë panorama për gjithçka.

Pranvera Xhafa: Do zgjohen edhe më shumë njerëz.

Katerina Trungu: Pas 10 vitesh, e shihni një vend të zhvilluar?

Pranvera Xhafa: Sigurisht në këtë luftë që jemi shumica do mendojë që do humbë dhe do arrijë të realizohet gjithçka që globalizmi ka shfaqur nëpër axhendat e veta. Nuk mund të fitojë askush kundër Zotit, kjo është e sigurt./tvklan.al