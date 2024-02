Shqiptari C9, personi i parë që humb nënshtetësinë britanike për shkak të akuzave për trafik emigrantësh

21:19 11/02/2024

Në një vendim domethënës, një shqiptari emri i të cilit nuk bëhet publik dhe mediat britanike e identifikojnë si C9, iu hoq nënshtetësia britanike, pas akuzave se kishte orkestruar një operacion masiv për trafikimin e emigrantëve nëpërmjet Kanalit Britanik. Pasi hyri në Mbretërinë e Bashkuar ilegalisht në vitin 1999, C9 arriti të merrte nënshtetësinë përpara se të vihej nën akuzë për lehtësimin e futjes të qindra emigrantëve në këtë vend, kryesisht shqiptarë.

Shkëlqimi dhe rënia e C9

Rrugëtimi i C9 nisi në fund të viteve 90-të, kur hyri në Mbretërinë e Bashkuar, nën radar. Përgjatë viteve arriti të ndërtonte një jetë, duke siguruar edhe nënshtetësinë britanike. Megjithatë, në 2020-tën qetësia e tij mori fund kur u akuzua për pastrim parash, shpërndarje droge, armëmbajtje pa leje dhe krijimin e një rrjeti për trafikimin e emigrantëve.

Operacionet e tij fillimisht kishin të bënin me fshehjen e emigrantëve në kamionë. Por teksa Covid-19 u përhap nëpër glob, C9 e ndryshoi strategjinë, duke përdorur varkat e vogla për të transportuar emigrantët në Kanalin Britanik. Kjo lëvizje çoi në një përshkallëzim domethënës në shkallën dhe guximin e operacioneve të tij.

Heqja e nënshtetësisë, vendoset një precedent

Në 2020-n, Sekretari i Brendshëm i revokoi pasaportën britanike C9, duke cituar statusin e tij si një ‘lehtësues i rëndësishëm kriminal’. Pas një beteje të gjatë ligjore, Komisioni i Posaçëm i Apelimit të Emigracionit e mori vendimin përfundimtar në Janar të 2023-t.

Siç shkruajnë mediat britanike , ky vendim vendos një precedent, duke shënuar personin e parë që humb nënshtetësinë britanike për shkak të akuzave për trafik të emigrantëve.

Pavarësisht provave të shumta kundër tij, C9 insistoi në pafajësinë e tij, duke deklaruar se ishte një punonjës i thjeshtë ndërtimi. Megjithatë, Bentley i tij me vlerë prej 200 mijë paund dhe një shumë prej 16 mijë paundësh kesh, sipas mediave britanike, flasin për një realitet tjetër.

Një familje e ndarë më dysh

Masa e marrë ndaj veprimeve për të cilat akuzohet C9, shkon përtej tij. Bashkëshortja dhe 4 fëmijët, të gjithë shtetas britanikë, tani përballen me të ardhme të pasigurt. Teksa ata mbeten në Mbretërinë e Bashkuar, akuzat ndaj të atit nuk ka sesi të mos prekin jetën e tyre.

Në një kohë kur bota përballet me një sfidë të paprecedentë të emigracionit, histori të tilla si ajo e C9, shërbejnë si kujtesë për çmimin njerëzor dhe kompleksitetet që përfshihen. Rasti i tij nënvizon masat në rritje që shtetet janë të gatshme të ndërmarrin për të luftuar emigracionin e paligjshëm, edhe nëse kjo do të thotë t’i heqësh një individi nënshtetësinë për të cilën ka punuar aq shumë.

Media britanike që përcjell edhe këtë artikull, nënvizon se historia e C9, shqiptari pa emër i cili u ngrit nga asgjëja vetëm për t’u përballur me akuzat për trafik emigrantësh, është një kujtesë për pasojat e aktiviteteve të tilla. Ky vendim po ashtu shënon një pikë kthese për mënyrën sesi kombet adresojnë emigracionin e paligjshëm, duke vendosur një precedent që me gjasë do të ketë jehonën e vet nëpër gjykata dhe përtej kufijve të Mbretërisë së Bashkuar, në vitet që do të vijnë./tvklan.al