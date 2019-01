Shqiptari, “hero” në Francë

Një shqiptar nga Kosova është kthyer në hero në Avallon të Francës pasi ka parandaluar një sulm me armë zjarri. Këto janë pamjet e marra nga kamerat të sigurisë në diskotekën ku punon shqiptari nga Kosova, Bujar Muli dhe ky është momenti kur agresori me kallashnikov në dorë ka tentuar të hyjë në ambientet e brendshme.

Ai është neutralizuar nga Bujar Muli, i cili më pas është ndihmuar edhe nga kolegë të tij.

Shqiptari ka rrëfyer për Klan Kosova momentin e vështirë si dhe faktin se policia ka menduar se ishte ai agresori dhe për pak i ka vënë prangat.

Bëhet e ditur se personi që tentoi të kryente sulmin me armë ka shërbyer në ushtrinë franceze. Ende nuk janë zbuluar motivet që e çuan të riun me shtetësi franceze të tentonte të sulmonte me armë në një diskotekë në natën e ndërrimit të viteve.

