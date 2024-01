Shqiptari që jeton në St Barths: Kur vijnë shqiptarë më kontaktojnë. Shqipëria ka ndryshuar shumë kohët e fundit

23:53 23/01/2024

Erjon Lulaj është një shqiptar i cili jeton në ishullin St Barths në Karaibe. Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Lulaj tregon historinë e tij të veçantë pasi gjatë jetës së tij ka lëvizur në shumë shtete ku ka jetuar momente të ndryshme të jetës.

I lindur në qytetin e Vlorës ai ka emigruar drejt Italisë me familjen e tij, por nuk është mjaftuar me kaq pasi ai ka zgjedhur të emigroj sërish drejt një shteti tjetër. Në periudhën e studimeve ai ka ikur drejt Francës ku ka mbaruar studimet atje ku aktualisht ai jeton në St Barths, Karaibe.

Erjon Lulaj shprehet se në atë zonë janë vetëm dy shqiptarë, ai dhe një person tjetër dhe shqiptarët që e vizitojnë St Barthes e kontaktojnë. Sa i përket kthimit në Shqipëri ai u shpreh se tani për tani nuk mendon të kthehet, por në një të ardhme pse jo.

Blendi Fevziu: Erjon vazhdon të jetosh në St Barths?

Erjon Lulaj: 9 vite që jetoj këtu tani.

Blendi Fevziu:Ti je nga Vlora, i lindur në Vlorë, i rritur në Itali, i shkolluar në Francë dhe që jeton në St Barths. Hajde kombinoi këto katër piketa. Në çfarë moshe ke ikur nga Vlora?

Erjon Lulaj: Kombinoi akoma më mirë duke bashkëjetuar me një franceze, me origjinë italiane, nga Madagaskari, me një vajzë që ka tre pasaporta.

Blendi Fevziu: Edhe ta bësh me llogari nuk të del kjo.

Erjon Lulaj: 25 vite që jam larguar nga Shqipëria. U vendosa në Rimini të Italisë. Kam jetuar aty pak a shumë 15 vite deri në fund të gjimnazit dhe pastaj kam shkuar në Paris. Prindërit nuk ishin shumë dakord sepse për ata ishte çdo gjë e stabilizuar. Jetova në Paris 6 vite. Donim të lëviznim nga Parisi sepse jeta nuk na përshtatej shumë ishte shumë monotone. Donim bregdet dhe vendosëm në bazë të kushteve sepse bashkëshortja është farmaciste dhe duhet të ishim në një vend të shtetit frances për të praktikuar licesën e saj dhe vendosëm që të vendosemi në Karaibe.

Blendi Fevziu: Mbërrite në St Barths. Me çfarë u morre atje?

Erjon Lulaj: Për mua është një emigrim jo për kushte, por për qef. Nëse na përshtatej ishim në rregull nëse jo do të ktheheshim prap mbrapa. Në fillim kam qenë drejtor në një restorant. Kam punuar atje prej 5 vitesh dhe tani kam vazhduar në një aktivitet tjetër dhe prej një viti e gjysëm drejtoj filialin e St Barths.

Ndërkohë sa i takon mentalitetit në atë vend Erjon Lulaj shprehet se kanë një mentalitet evropian.

Erjon Lulaj: Jemi në një ishull evropian, por është shumë i bazuar me mentalitetin evropian. Nuk ka shumë ndryshim. Kemi shumë turistë që vijnë nga Amerika të një standardi të lartë.

Blendi Fevziu: Do doje të ktheheshe në Shqipëri?

Erjon Lulaj: Kam qejf sepse vijmë shumë shpesh në Shqipëri. Tani për tani jo, por po përgatisim pensionin që në një të ardhme të rimë andej. Bashkëshortja është më fanatike se mua mund të themi. Di më shumë gjëra se unë për Shqipërinë. Shqipëria ka ndryshuar shumë. Më përpara më vinte si zor të vija, por kohët e fundit ka ndryshuar shumë dhe mendoj se do të ndryshojë akoma më shumë. Unë thjesht shpresoj që të mos abuzojnë sa i përket turizmit. Të mos të marrin shumë vrull nga viti i kaluar. Ka marrë shumë sy të mirë kohët e fundit./tvklan.al