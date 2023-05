Shqiptari vret me thikë vajzën 16-vjeçare dhe një italian

15:48 07/05/2023

Taulant Malaj plagosi edhe ish-bashkëshorten

Dy të vdekur e një i plagosur është bilanci i një tragjedie në Itali, me autor një 45-vjeçar shqiptar.

Ngjarja e rëndë u regjistrua në këtë pallat që shihni në pamje në zonën e Torremaggiore të Foggia-s, ku autori i identifikuar si Taulant Malaj vrau me thikë vajzën e tij 16 vjeçare, një shtetas italian dhe plagosi ish bashkëshorten.

Referuar mediave italiane, pas ngjarjes së rëndë fshihen motivet e xhelozisë.

Gjithçka nisi mesnatën e së shtunës kur 45-vjeçari, shkoi për të debatuar me ish-bashkëshorten e tij. Përpara se të takonte atë, shqiptari u përball me italianin Massimo De Santis, për të cilin dyshonte se kishte lidhje intime me ish gruan e tij.

Fillimisht ai u përlesh fizikisht me të e më pas e qëlloi me thikë duke e lënë të vdekur në shkallët e pallatit.

Pas italianit, shqiptari Taulant Malaj u drejtua për te ish-bashkëshortja e tij, por në tentativë për të sulmuar atë, ai goditi për vdekje vajzën e tij 16 vjeçare, Xhesikën.

E reja mësohet se tentoi të mbronte nënën e saj, e cila mbeti e plagosur nga sulmi i ish bashkëshortit të saj shqiptar.

Ky i fundit u arrestua vetëm disa minuta pas ngjarjes së rëndë fare pranë pallatit ku u regjistrua ngjarja e rëndë. Taulant Malaj rezulton të jetë me origjinë nga Selenica e Vlorës, ndërsa në shtetin italian punonte si bukëpjekës.

Tv Klan