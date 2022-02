Shqiptarja udhëtoi drejt Turqisë me flori në “bark”

20:16 12/02/2022

Publikohen pamjet nga ndalimi i Fatime Reçit në Stamboll

Një shtetase shqiptare është kapur nga policia turke në tentativë për të trafikuar një sasi të konsiderueshme sendesh me vlerë që ishin vjedhur më parë.

Bëhet fjalë për Fatime Reçin, e cila është ndaluar në aeroportin e Stambollit në përpjekje për të futur në territorin turk një sasi floriri.

Gjatë kontrollit fizik të Reçit forcat policore kanë pikasur një çantë që gruaja e kishte përshtatur përreth barkut dhe brenda saj u gjetën 3 kg e 117 gramë flori me vlerë 2 milionë e 500 mijë lira turke, 14 ora dore floriri me vlerë 585 mijë lira turke si dhe varëse, unaza, byzylykë dhe sende të tjera me vlerë.

Ajo dyshohet se merrte flori të vjedhur nga persona të ndryshëm në Shqipëri dhe e çonte për ta shitur në Turqi.

