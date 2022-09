Shtëpia dhe shkolla në periferi të ndryshme, Stop zgjidh problemin e nxënëses për regjistrimin në e-Albania

Shpërndaje







21:12 09/09/2022

Një prind në Tiranë ngre shqetësimin e regjistrimit të vajzës në shkollë të mesme. Arsimin 9-vjeçar e ka përfunduar te “Dora Distria” dhe automatikisht sistemi e-Albania e kalon për regjistrim në shkollën e mesme “Sinan Tafaj”. Po zonja thotë se pranë shtëpisë së saj ka gjimnazin “Ismail Qemali”.

“I jam drejtuar emisionit Stop për një problem që kam hasur në lidhje me regjistrimin në shkollë të vajzës sime. Vajza ime ka mbaruar shkollën 9-vjeçare dhe këtë vit është në vit të parë. Fillova aplikimin te e-Albania për ta regjistruar në vit të parë, por duke qenë se vajza ime ka mbaruar 9-vjeçaren te Dora Distria, e-Albania më çon automatikisht te Sinan Tafaj. Por unë jam banore pranë shkollës Ismail Qemali, e kam vetëm dy hapa larg nga shtëpia. Në atë kohë kam mbaruar 9-vjeçaren te Dora Distria sepse unë dhe bashkëshorti im ishim në punë dhe s’kishim asnjë lloj mënyre për ta çuar dhe për ta marrë vajzën, kështu që e merrnin gjyshërit meqë banonin pranë shkollës 9-vjeçare. Tani e-Albania më çon tek Sinan Tafaj, unë jam banore pranë shkollës Ismail Qemali. Si të veproj në këtë rast”, thotë denoncuesja.

Eksperti i arsimit Ndriçim Mehmeti e konsideron totalisht të palogjikshëm regjistrimin me portal, duke dhënë dhe argumentet e tij për këtë.

“Janë prishur kohë pas kohe udhëzime që ishin rregulluar me kohë. Këta kanë ndryshuar udhëzimin dhe kanë thënë që ti në klasë të parë mund të futesh tek rruga dhe shkolla që i përket, por në klasë të X janë ndarë me shkolla. Për shembull, ju që jeni tek shkolla “4 Dëshmorët” duhet të shkoni te “Çajupi”, nuk mund të shkoni dot tek “Partizani”. Pse? Sepse ai ka mbaruar shkollën 9-vjeçare në X vend, çka është e padrejtë. Dhe këtu s’është çështje portali. E vetmja që gjë nuk duhej bërë me portal është regjistrimi. E para, regjistrimi është një çështje emocionale. Ky është një urdhër i ftohtë, që do të thotë ti je këtu dhe duhet të shkosh atje. Dhe pastaj lë vend dhe për abuzim. Urdhri nuk merr parasysh interesin më të lartë që është interesi i fëmijës që ti e ke në ligj. Dhe fëmija mëson atje, duhet të bëjë një rrugëtim në kushtet që mund të ketë edhe rrezik. Është një çështje që duhet zgjidhur dhe ne nuk po e zgjidhim”, shprehet eksperti Ndriçim Mehmeti.

Gazetarja e “Stop” iu drejtua Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar, ku na u premtua zgjidhje për rastet e veçanta dhe kushtet specifike. Dhe rasti në fjalë u zgjidh dhe qytetarja falenderon stafin e emisionit “Stop”. /tvklan.al