“Prej disa javësh një pjesë e sheshit “Skënderbej” është kthyer në një kantier ndërtimi, ku po ngrihet një strukturë e përkohshme, por simbolike, “Shtëpia e Evropës”, që më 16 Maj do të presë të gjithë liderët e saj në kuadër të Komunitetit Politik Evropian”, raporton gazetarja Klesiana Omeri.

Puna vijon me intensitet, për të përfunduar gjithcka deri në 15 Maj.

Në një nga murët e përkohshëm që rrethon kantierin, janë vendosur vizatime të fëmijëve shqiptarë – një mozaik i ngjyrave, me në fokus të ardhmen europiane.

Kryeministri Edi Rama pa nga afër punimet dhe nëpërmjet një video në rrjetet sociale, foli për rëndësinë e këtij organizimi në Tiranë.

“Këtu do t’i mikpresim të gjithë ata që do vijnë në kryeqytetin e Europës së Ballkanit. Nuk po zbuloj më shumë, por ky do të jetë një spektakël i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare dhe e gjithë bota do t’i ketë sytë atë ditë nga Shqipëria, nga Tirana, nga sheshi i heroit tonë kombëtar”, tha Rama.

Ky organizim i 6 i Komunitetit Politik Evropian, do të bëjë bashkë në Shqipëri liderët e 47 vendeve evropiane, përfshirë shtete anëtare dhe jo-anëtare të Bashkimit Evropian. Presidenti francez Emmanuel Macron, i cili do të vizitojë Tiranën për herë të dytë zyrtarisht. Do të marrin pjesë gjithashtu udhëheqës nga vende jashtë BE-së, si Britania e Madhe, Ukraina, Turqia, Norvegjia, Armenia. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, i cili do të jetë gjithashtu i pranishëm në samit.

Për të lehtësuar organizimin dhe sigurinë gjatë samitit, qeveria shqiptare ka shpallur datat 15 dhe 16 Maj si ditë pushimi për administratën shtetërore në bashkitë Tiranë, Kamzë, Vorë dhe Krujë.

Klan News