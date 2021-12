Shtohen rastet me Omicron në Greqi

15:39 06/12/2021

Greqia ka raportuar edhe dy raste të tjera të konfirmuara të variantit të ri të koronavirusit i quajtur Omicron. Të dy rastet përfshijnë njerëz që kanë udhëtuar së fundmi në Afrikën e Jugut. Ato nuk kanë lidhje me rastin e parë të variantit shumë të transmetueshëm të Covid-19 që u zbulua pak ditë më parë në qytetin e Hania të ishullit të Kretës. Autoritetet shëndetësore greke po gjurmojnë kontaktet e tyre në një përpjekje për të frenuar transmetimin e koronavirusit të ri.

Ndërkaq, rreth 557,000 njerëz morën dozën e tretë përforcuese të vaksinës kundër Covid-19 këtë fundjavë. Ndërkohë, 44,000 qytetarë morën dozën e parë të vaksinës kundër Covid-19. Shtetasit grekë mbi 60 vjeç, sipas rregullave të reja të qeverisë janë të detyruar për t’u vaksinuar kundër koronavirusit ose duhet që të përballen me një gjobë mujore prej 100 eurosh. Të gjithë banorët e Greqise që nga kjo e hënë do të kenë akses në një komplet falas të vetë-testimit për Covid-19.

Kushdo që dëshiron të testohet do të jetë në gjendje të marrë një komplet testimi në shtëpi në farmacinë e tyre lokale, thjesht duke paraqitur numrin e tij të sigurimeve shoqërore deri më 12 Dhjetor. Masa është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të frenuar përhapjen e Covid-19 përpara sezonit të festave të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri. Një komplet i dytë falas për vetë-testim ndaj Covid-19 do të vihet në dispozicion në periudhën 3-7 Janar. Që nga fillimi i pandemisë Greqia ka pasur 966,221 raste të konfirmuara të koronavirusit, me 18,595 vdekje, 636 prej tyre javën e kaluar.

Protestuesit kundër vaksinimit ngritën një kamp jashtë bashkisë së Selanikut pas demonstratës ku mijëra protestuan kundër vaksinimit të detyrueshëm. Rastet e koronavirusit kanë arritur nivele rekord, veçanërisht në Greqinë veriore. Rreth 63% e popullsisë prej 11 milionë banorë të Greqisë janë vaksinuar deri më tani.

Qeveria vendosi së fundmi të bëjë të detyrueshëm vaksinimin për shtetasit e moshës 60 vjeç e lart. Këta shtetas nëse refuzojnë vaksinimin që nga 16 Janari do të përballen me një gjobë mujore të përsëritur prej 100 eurosh. Komiteti grek i vaksinimit ka dhënë dritën jeshile për vaksinimin e fëmijëve të moshës nga pesë deri në 11 vjeçare.

Greqia ka shkurtuar edhe kohën e lejuar për të rriturit për të marrë vaksinat përforcuese nga gjashtë në tre muaj për të ndihmuar në mbrojtjen e tyre nga varianti Omicron. Personave të pavaksinuar u është ndaluar hyrja në hapësirat e brendshme, përfshirë restorantet, kinematë, muzetë dhe palestrat.

