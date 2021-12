Shtohen virozat te fëmijët, ulen rastet me Covid

Shpërndaje







15:18 17/12/2021

Mjekja Brati: Çdo ditë paraqiten për vizitë 30-40 fëmijë, kryesisht janë me temperaturë

Ulja e temperaturave ka sjellë një rritje të numrit të fëmijëve që drejtohen te mjeku pediatër. Dhe kryesisht pjesa dërrmuese e tyre shfaqin simptoma të virozave stinore.

“Ende edhe në këto ditë Dhjetori është një situatë e pritshme sepse ulja e temperaturave dhe kushtet e motit kanë ndikuar që të ketë rritje të rasteve. Në fakt si në periudhën e Tetor-Nëntorit vazhdojnë të jenë të njëjtat viroza. Infeksionet e rrugëve të sipërme respiratore janë ato që vazhdojnë të predominojnë, sëmundjet e poshtme respiratore, gastrointeritet dhe më pak infeksionet e rrugëve urinare. Numri i vizitave shkon te 30-40 fëmijë në ditë që janë mosha e çerdheve dhe kopshteve . Nuk mbeten as mosha e shkollave, 6-10 vjeç dhe mbi 10 vjeç deri në 15-16 vjeç”.

Ndryshe nga muajt Tetor dhe Nëntor që mbizotëronin rastet me Covid aktualisht është e kundërta.

“Raste me testim për fëmijë me Covid mund të kemi 1-2 në ditë apo në 2 ditë. Përgjithësisht dalin negativë duke qenë se ka viroza të tjera që qarkullojnë. Them që për Dhjetorin kam 3 fëmijë me Covid, 2 prej të cilëve janë negativizuar sepse kanë qenë në fillim të muajit. Për Nëntorin 14 raste, për Tetorin 10 raste, ndaj them që ka një rënie të numrit të tyre”.

Mjekja u bën apel prindërve që të mos marrin ilaçe apo antibiotikë pa u konsultuar më parë me pediatrin që u ndjek fëmijën, sepse përdorimi i një trajtimi jo të duhur i ul imunitetin.

Klan News