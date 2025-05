Inflacioni ka shënuar rrije për muajin Prill. Sipas raportit të fundit të Institutit të Statistikave, Indeksi i Çmimeve të Konsumit në Prill është 2,3 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 2,1 %.

Çmimet e ushqimeve kanë pësuar rritje, pavarësisht se duhet të ndodhte e kundërta sepse në treg në këtë periudhë dalin produktet vendase. Por ecuria negative e prodhimit bujqësor ka sjell rritje të inflacionit në nivelin më të lartë të 15 muajve të fundit.

Sipas INSTAT, ndikimi i grupeve kryesore në ndryshimin vjetor të indeksit të çmimeve të konsumit janë grupet “Argëtim dhe kulturë” me 6,3 %, pasuar nga grupet “Pije alkoolike dhe duhan” me 3,9 %, “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 3,8 dhe më pas janë grupet e tjera që kanë pësuar rritje më të ulët, si mobilje, mirëmbajtje shtëpije, veshjet, këpucët por edhe hotelet dhe kafenetë.

Në grupin e ushqimeve, konsumatorët hasin ccmime më të larta për “zarzavate përfshirë patatet” me një rritje 7,7 %, pasuar “vajra dhe yndyrna” me 6,4 %, “qumësht, djathë dhe vezë” me 5,2 %, “mish” me 3,5 % ndërsa rritje më të ulët kanë “bukë dhe drithra” me 1,4 %.

