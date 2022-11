Shtyhet miqësorja Rusi – Bosnje

22:09 01/11/2022

Ndeshja u kundërshtua nga lojtarët boshnjakë

Miqësorja mes Rusisë dhe Bosnje Hercegovinës nuk do të zhvillohet më 19 Nëntor. Federata e futbollit e vendit ballkanas e njoftoi se është shtyrë për një datë tjetër.

Kundër kësaj ndeshje ishin shprehur kundër edhe futbollistë të përfaqësueses boshnjake, pasi Rusia është në konflikt me Ukrainën dhe është përjashtuar nga FIFA dhe UEFA. Deri më tani ekipi rus është përballur vetëm me Kirgistanin dhe pret të luajë edhe me Taxhikistanin.

Tv Klan