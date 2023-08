Shtyhet nisja e Superiores

19:47 07/08/2023

FSHF njoftoi se java e parë e sezonit të ri futbollistik 2023-2024 do të luhet me 26 Gusht

Kampionati shqiptar i futbollit i përcaktuar që të niste më 19 gusht, do të luhet një javë më pas.

Sezoni 2023-2024 i Kategorisë Superiore është shtyrë me një javë.

Viti i ri futbollistik ishte planifikuar që të niste më datë 19 Gusht, ndërkohë që pas kërkesës së shumicës së klubeve, Departamenti i Garanve në FSHF vendosi që java e parë të fillojë më datë 26 Gusht.

Me këtë ndryshim të kalendarit janë njoftuar edhe klubet pjesëmarrëse në elitën e futbollit shqiptar.

Edicioni i ri vjen me risi, pasi do të zhvillohet në katër faza dhe në përfundim të javës së 36-të ekipet e renditura në 4 vendet e para do të përballen në “Final 4”. Fituese do të shpallet skuadra që grumbullon më shumë pikë në këto tre ndeshje.

Ndryshimi i skemës së kampionatit synon të afrojë më shumë spektatorë në stadiume, të sjellë më shumë konkurrencë e të ardhura për klubet.

Nuk ka ndryshime sa i përket fillimit të kampionatit të “Kategorisë së Parë”, që është programuar të nisë më 2 Shtator dhe të mbyllet më 8 Maj.

