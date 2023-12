Shtyhet sërish vendimi për masën e sigurisë ndaj Sali Berishës

13:59 27/12/2023

Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka shtyrë për të dytën ditë radhazi dhënien e vendimit për ashpërsimin ose jo të masës së sigurisë ndaj ish-Kryeministrit Sali Berisha.

Vendimi pritet të jepet ditën e nesërme (e enjte) në orën 15:00.

SPAK ka kërkuar ashpërsim të masës së sigurisë ndaj Berishës, nga detyrim paraqitje në arrest shtëpie, të ruhet me roje sigurie te dera dhe të mos lejohet të komunikojë me persona të tjerë jashtë banesës së tij.

Në seancën e sotme, avokatët e Sali Berishës kërkuan përjashtimin e trupës gjykuese dhe që kjo seancë të bëhet publike me praninë e mediave. Të dyja këto kërkesa u rrëzuan. Gjyqtare e çështjes do të vijojë të jetë Irena Gjoka, për të cilën Sali Berisha ka thënë se ka konflikt interesi me të pasi kur ka qenë President i Republikës e ka përjashtuar nga detyra.

Avokati i Sali Berishës, Genc Gjokutaj, në dalje nga gjykata, tha për gazetarët se gjykata nuk pranonte asnjë kërkesë të tyre dhe e konsideroi absurd faktin që seanca vazhdonte pa u marrë fillimisht një vendim për kërkesën e tyre, atë të përjashtimit të trupës gjykuese.

Kuvendi i ka hequr imunitetin e deputetit Sali Berishës, duke i dhënë autorizim SPAK dhe Gjykatës së Posaçme që të veprojnë me masë sigurie më shtrënguese ndaj ish-Kryeministrit Berisha.

SPAK e kërkon ashpërsimin e masës së sigurisë duke argumentuar se Sali Berisha nuk ka respektuar detyrim për t’u paraqitur.

/tvklan.al