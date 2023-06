????????????????????????????????????????????????????????? Shuhet aktori italian Françesko Nuti

20:21 12/06/2023

I njohur për filmat e zhanrit të komedisë në vitet ‘80

Françesko Nuti aktori dhe regjisori i njohur italian i viteve ’80 u nda nga jeta në moshën 68-vjeçare. Prej kohësh ai vuante nga një sëmundje dhe jetonte në shtëpi të moshuarish në “Vila Verde” të Romës.

Lajmin e trishtë e dha familja, e cila në respekt të zisë nuk dha ndonjë deklaratë për median.

“E gjithë fajin e ka parajsa”, ishte një ndër filmat më të suksesshëm të karrierës së gjatë artistike.

Gjithmonë interpretues i filmave të tij, e shpeshherë edhe skenarist, Nuti i ka qëndruar besnik një komedie delikate. Filmat e tij u vlerësuan si komedi brilante me tone të konfuze surrealiste, patën një sukses të jashtëzakonshëm, përmes së cilës analizoheshin vazhdimisht marrëdhëniet burrë-grua, në kontekste të ndryshme.

Ndërkohë ai iu përkushtua edhe muzikës. Kënga “Pupa Pera” i dha famë. Në vitin 1988 merr pjesë në Festivalin e Sanremos me këngën “Sarà per te”, e cila më vonë u regjistrua edhe nga Mina dhe, në duet me Miettën, me këngën “Let us breathe”, kompozuar nga kantautori Biagio Antonaçi.

Tv Klan