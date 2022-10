Shuhet Jerry Lee Lewis, ikona e Rock ‘n’ roll

22:10 28/10/2022

Jerry Lee Lewis, këngëtari i “Great Balls of Fire”, ndërroi jetë në moshën 87-vjeçare. Lajmin e konfirmoi agjenti i tij. Një nga të mbijetuarit e fundit të epokës së artë të rock ‘n’ roll-it, jeta e tij u shoqërua nga skandali e dhuna.

Agjenti i Lewis e përshkroi atë si “ikona e fundit e vërtetë dhe e madhe e rock’n’roll”.

Në një deklaratë, publicisti i Lewis, Zach Farnum tha: “Ai ishte atje në fillim, me Elvisin, Johnny Cash, Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins, Fats Domino, Buddy Holly dhe të tjerët. I pa ata të shuheshin një nga një derisa ishte vetëm ai për të dëshmuar dhe për të kënduar për lindjen e rock’n’roll”.

Lewis vdiq në shtëpinë e tij në Desoto County, Mississippi, me gruan e tij të 7 pranë tij Judith.

I lindur në vitin 1935 në Ferriday, Luiziana, Lewis më vonë u transferua në Memphis, Tennessee ku gjeti punë si muzikant në Sun Studios. Ai bëri debutimin e tij si performues në moshën 14-vjeçare dhe gjatë fëmijërisë zhvilloi dashurinë për boogie-woogie dhe blues duke hyrë fshehurazi në një klub nate, Ferriday, ku shfaqeshin muzikantët më të mirë të asaj epoke.

Myra Gale Brown, kushërira e Lewis dhe vajza e basistit të tij në atë kohë, ishte vetëm 13 vjeç në 1957 kur u martua me këngëtarin, i cili atëherë ishte 22 vjeç. Në certifikatën e martesës ajo pretendoi se ishte 20 vjeçe dhe polemikat e martesës së tyre ndërprenë karrierën e Lewis për një periudhë kohe.

Lewis përfundoi në burg në Memphis, në vitin 1976, pasi u kap me pistoletë në dorë duke kërkuar të shihte Elvis Presley jashtë rezidencës së Presley’s Graceland.

Në fillim të atij viti, Lewis kishte qëlluar aksidentalisht në gjoks basistin e tij, Norman “Butch” Owens. Owens u plagos rëndë, por mbijetoi dhe më vonë e paditi shefin e tij, duke fituar 125,000 dollarë dëmshpërblim.

Muzikanti vuajti nga sëmundje dhe lëndime të ndryshme në vitet e fundit të jetës së tij.

Përveç hiteve që përfshinin Whole Lot of Shakin’ Going On, Breathless and High School Confidential, Lewis ishte i njohur për veprimet e tij të famshme skenike, të tilla si luajtja në këmbë dhe madje ndezja e herëpashershme e pianos në zjarr.

Karriera e tij mori një rritje tjetër në vitin 1989 kur këndoi këngët e tij për filmin Great Balls of Fire! në të cilën Dennis Quaid e portretizoi atë ndërsa Winona Ryder luante Myra./tvklan.al