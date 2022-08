Shuhet në moshën 89-vjeçare kineasti Kristaq Dhamo

Shpërndaje







16:18 14/08/2022

Kineasti i shquar Kristaq Dhamo ka ndërruar jetë. Klan News raporton se Dhamo u shua në moshën 89-vjeçare. Ai ka qenë regjisor, pedagog dhe kritik kinematografie.

Kristaq Dhamo lindi më 20 Prill 1933 në Fier. Dhamo mbaroi studimet në Institutin e Lartë kinematografik në Budapest, Hungari. Pas studimeve ai filloi të punojnë në kinostudion “Shqipëria e Re”.

Ai është regjisori që realizoi filmin e parë artistik shqiptar me metrazh të gjatë, “Tana”, i cili qe gjithashtu edhe filmi i tij i parë, me të cilin mbrojti edhe diplomën.

Pas filmit “Detyrë e posaçme ekranizoi romanin “Këneta” të Fatmir Gjatës, nën titullin “Vitet e Para”. Ai është nderuar me Çmimin e Republikës të Klasit II, si dhe me diplome nderi në Festivalin I të Filmit Ballkanik ne Varna të Bullgarisë për “Regjinë e skenave masive me vërtetësi kronikale”.

Për shumë vite ai ka qenë drejtor artistik në kinostudio. Dhamo ka dhënë një ndihmë të çmuar në përgatitjen e studentëve të rinj të kinematografisë, me organizimin e disa kurseve profesionale.

Në 1979 i është dhënë titulli “Artist merituar”. Në të njëjtin vit Dhamo fitoi çmimin për “Regjinë më të Mirë” në Festivalin e Filmit Shqiptar në vitin 1979

Në vitin 1987 është nderuar me titullin “Artist i Popullit”. Në festivalin e XI-të i filmit shqiptar 2000 është nderuar me çmimin e karrierës./tvklan.al