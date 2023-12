Shuhet pas 12 orësh zjarri në qendrën tregtare/ Shkrumbohen apartamente e njësi shërbimi

Shpërndaje







15:39 26/12/2023

Pas më shumë se 12 orë betejë me flakët, shërbimet zjarrfikëse bënë të mundur vënien nën kontroll të vatrës së zjarrit në qendrën tregtare në Lushnje. Policia ka vendosur perimtrin e sigurisë dhe banorët nuk lejohen ende të futen brenda apartamenteve

“Nuk na lënë. Kemi dalë nëpër shkallë sepse na u fikën dhe dritat. Të gjithë nëpër shkallë kemi dalë.”

Bashkia e Lushnjës thotë se do të do ndihmojë familjet e pastreha.

“Kemi bërë gati Konviktin e Shkollës Mekanike dhe në rast se do të ketë nevoja, do të marrim dhe banesa me qira të bëjmë një vlerësim dhe pastaj të japim kompensimin sipas ligjit.”

Xhezmi Metushi, shef zjarrfikëses Lushnjë, thotë se shkaku i zjarrit nuk është ende i qartë, por hedh dyshime se vatra mund të shkaktuar në katin e katërt.

“Ka qenë dyqan këpucësh edhe disa dyqane të tjera.”

Arben Zaçi një nga zjarrfikësit që u asfiksua gjatë operacionit të shpëtimit, thotë se kjo ishte një ngjarje e paprecedentë.

“17 vjet që kam unë, kjo është më e vështira. Na ruajti Zoti. Sot ndihem më mirë. Kur nuk ka dëme në njerëz, jemi më mirë.”

Deri më tani, numërohen rreth 300 biznese të qendrës tregtare të dëmtuara nga zjarri, vlera e të cilave arrin në dhjetëra mln Euro.

“Kisha tapete, gati 50 milionë Lekë.”

“Katastrofë e madhe, por shyqyr që nuk pati humbje në njerëz.”

“Sapo kisha marrë furnizimet, ishte llahtari.”

Tashmë një grup hetimor ka nisur punën për të përcaktuar shkaqet e rënies së zjarrit.

Tv Klan