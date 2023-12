Shumë xixa! Do dukeni mahnitëse me këtë grim mbrëmjeve festive

Shpërndaje







12:02 09/12/2023

Make-up intensiv i syve, me ngjyra dhe shkëlqim është ideal për festat e fundvitit. Trendi është i përsosur për mbrëmjet tona në këtë periudhë. Nga teksturat metalike te nuancat pastel dhe ato të errëta me shkëlqim, opsionet e look-ut janë të pakufizuara dhe të gjitha janë tejet tërheqëse.

Nëse nuk guxoni dot me një pamje me ngjyra të ndezura, zgjidhni një nuance të butë që thjesht do t’i shtojë shkëlqim syve tuaj. Për ju që ndiheni më aventureske, luani me teksturat dhe ngjyrat për të krijuar make-up mbresëlënës për daljet tuaja.

Doni t’u japim disa ide? Hidhuni një sy!

/tvklan.al