Si do ia shlyesh borxhin atdheut? Mirvjena tregon si e mbajti premtimin që dha në Kosovë

Shpërndaje







23:02 13/02/2024

Me origjinë nga Pogradeci, e lindur në Elbasan dhe studioi në Tiranë. Si përfundim qëndron në Najrobi të Kenias. Është kjo historia e Mirvjena Lamçes, e cila këtë të martë ishte në një lidhje live në emisionin “Opinion” në Tv Klan.

Ajo tregoi se pas studimeve shkoi në Kosovë ku punonte për një organizatë ndërkombëtare. Aty tregoi se ka njohur bashkëshortin, Benin (Benjamin), që është nga Australia. Ajo tregoi edhe një premtim që i kishte bërë një zotërie në Kosovë se si do ia shpërblente atdheut borxhin.

Mirvjen Lamçe: Kur jetonim në Kosovë një mëngjes duke prerë biletën për të shkuar në Shqipëri me autobus, Beni më kishte sjellë te stacioni i autobusit dhe zotëria që më shiste biletat më pa një çikë shtrembër dhe tha, ti moj vajzë si do ia shlyesh borxhin vendit tënd sepse më pa me një të huaj. Unë u vura pak në siklet sepse ishte ora pesë e mëngjesit dhe i thashë nëse do bëj një gocë do ia vë emrin shqiptar. Dhe e kam mbajtur fjalën, vajzën që kam, e ka emrin Hana, është e bukur si hana. Kudo që shkojmë kur festojmë ditën ndërkombëtare ajo prezanton Shqipërinë dhe mban me krenari flamurin shqiptar.

Pasi u njoh me familjen e bashkëshortit, Lamçe tha se së bashku me të shoqin shkoi në Timorin Lindor. Më pas, shkoi në Londër të Anglisë. Pas Londrës lëvizën në Bangkok të Tajlandës. Dhe nga Tajlanda është zhvendosja e fundit, ku qëndrojnë për 13 vite në Najrobi.

“Ti e paske bërë hartën e globit copë nga njëri cep në tjetrin”, u shpreh Fevziu duke dëgjuar historinë e Mirvjenës./tvklan.al