Si do të votojnë elektronikisht qytetarët në Elbasan (Udhëzimet)

12:53 18/04/2023

Në Elbasan është testuar këtë të martë sistemi i votimit elektronik. Kujtojmë që ky qytet është një nga zonat ku do të votohet në mënyrë elektronike në zgjedhjet vendore të 14 Majit, bashkë me Kamzën dhe Vorën. Këto janë zgjedhjet e dyta ku eksperimentohet votimi dhe numërimi elektronik.

Ditën e sotme në Elbasan ka qenë edhe kreu i KQZ-së, Ilirjan Celibashi, i cili pa nga afër funksionimin e sistemit. Ai shpjegoi procedurat që do të ndiqen në këtë rast.

Një nga operatorët e KQZ-së shpjeguan konkretisht procedurat se si funksionon votimi dhe numërimi elektronik. Pasi të futet në Qendrën e Votimit (QV), votuesi do të kryejë procesin e identifikimit nëpërmjet indentifikimit biometrik. Më pas Kryekomisioneri i QV-së do të hapë procesin e votimit nëpërmjet një butoni.

“Qytetari do të vendoset përpara pajisjes. Në fillim do t’i dalë gjithë lista me kandidatët përkatës, zgjedh atë kë preferon ai. Shtyp ‘konfirmo votën’. Në rast se qytetari ka zgjedhur gabim, ka alternativën ‘Ndrysho’. Kur e shtyp mund të kthehet përsëri dhe shtyp atë që kishte në plan të parë. ‘Konfirmo’, pas kësaj del e gjithë lista me këshillat bashkiakë me partitë përkatëse. Zgjedh të preferuarin e tij, pastaj zgjedh “printo votën”, pastaj “konfirmo” dhe këtu qytetari ka mbaruar procesin e votimit. Vota e tij shfaqet elektronikisht për konfirmimin e tij dhe më pas prihet dhe futet direkt në kutinë e votimit pa e prekur askush”, shpjegoi operatori për Klan News.

Gjatë këtyre ditëve në qytetin e Elbasanit janë ngritur tre pika ku qytetarëve u demonstrohet se si do të votojnë më 14 Maj./tvklan.al