Si do vish në pushtet? Basha i përgjigjet Çanit (Video)

Si do vish në pushtet? Kjo ishte pyetja që drejtuesi i “Zonë e Lirë”, Arian Çani i drejtoi liderit të PD, Lulzim Basha.

Menjëherë erdhi përgjigja e tij, i cili tha se në pushtet do të vijë me njërëz të fortë, të cilët kanë shkulur një nga një bashkëpunëtorët e kësaj qeverie dhe jo me bandat.

Arian Çani: Si do të vish në pushtet? Sot në këtë vend tradhti bëjnë edhe pastruesit e rrugëve…

Lulzim Basha: Do vij në pushtet dhe do vij pa këta… Kjo që thua është turp.

Arian Çani: Është simbolikë, dua të them që kultura e trafikut ka qenë, është dhe do të jetë. Ky vend ka qenë vend i çdolloj trafiku.

Lulzim Basha: Po bën muhabet pa lidhje…

Arian Çani: Si do vish në pushtet me këtë moral kaq puritan? Kjo është pyetja ime? Ti thua unë të keqen nuk e pranoj… Rama erdhi në pushtet nëpërmjet njerëzve të fortë, ti si do vish?

Lulzim Basha: Unë do vij në pushtet me gurë të fortë, që ia kanë shkulur një nga një bashkëpunëtorët dhe do t’ia shkulin. Ne po ç’montojmë të keqen. Të denoncosh të keqen, këtë po kërkoj. Po të bëjnë të gjithë qytetarët këtë e heqim të keqen. Bandat janë shumë pak dhe janë kundër shumicës së shqiptarëve. Kur them organizata kriminale e rilindjes, i drejtohem edhe socialistëve, se ky grup do ta shkatërrojë PS nëse socialistët e vërtetë nuk gjejnë forca të kthejnë partinë politike. Sot Rama nuk qeveris./tvklan.al