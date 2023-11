Si dy zogj të dashuruar! Arlindi dhe Ueda kanë plane përtej dasmës: Do bëjmë 3 fëmijë

14:59 11/11/2023

Rrëmbyen çmimin e “Love Island Albania” e veç kësaj siç shprehen ata, gjetën dashurinë e jetës. Po sa mirë e njohin njëri-tjetrin, Ueda dhe Arlind? Sot në “Jo Vetëm Modë” i treguan të gjitha!

Puthjen e parë ata e kujtojnë kështu:

Ueda: Ndjesi shumë e bukur, sikur nuk ishte e para.

Arlind: Si mund ta përshkruaj?! S’di, tronditje dhe paralelisht diçka që s’më ka ndodhur përpara.

Po pseudonimet?

Arlindi: E kam në telefon emrin, Eda me 3 zemra të kuqe. I them dhe sy poç, kur më sheh me ato sytë e bukura.

Ueda: Unë e kam vënë Lindi me një zemër të kuqe. I thërras Lindi, zemër, shpirt…

Uedën e mahnit pjekuria dhe buzëqeshja e Arlindit.

“Vdes për buzëqeshjen e tij!”

Ndërsa Arlindi thotë se “ia ka plotësuar të gjitha”.

Dasëm e kanë deklaruar që do bëjnë, madje kanë në plan të sjellin në jetë 3 fëmijë.

Ueda: Unë dua 3 vajza, po edhe një djalë.

Arlindi: Ça të na fali zoti!/tvklan.al