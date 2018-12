E ftuar speciale e finales së “Dance With Me 5” në Tv Klan, prezantuesja italiane Paola Perego është sfiduar nga prezantuesja Alketa Vejsiu për të thënë disa fjalë shqipe.

Fjalët e përzgjedhura me kujdes ishin disa të vështira, megjithatë Paola mundi ta kalonte me sukses sfidën. Edhe pse e pranoi vet që me gjuhën shqipe “nuk i ka punët mirë”, me pak mundim ajo ia arriti që t’i thoshte fjalët mjaft mirë.

-Zhdërvjelltësi

-Përputhet

-Mallëngjim

-Budallepsje

-Torollak

-Thashethemexhi

-Zv/kryeredaktor

-Gomar

-Prapanicë

