Si lindi ideja për Paradën në Tiranë? Marko Kepi: Ishte Blendi Fevziu që…

23:41 28/11/2023

Marko Kepi, Presidenti i “Albanian Roots”, ka folur për “Opinion” në Tv Klan në lidhje me Paradën e Shqiptarëve që këtë vit për herë të parë u zhvillua në Tiranë. Jemi mësuar që këtë paradë ta shohim çdo vit në New York e cila organizohet nga kjo shoqatë.

Por si lindi ideja për ta mbledhur në Shqipëri? Kepi tregoi se në fakt “sebepi” ka qenë Blendi Fevziu. Teksa gazetari dhe moderatori i emisionit “Opinion” ka marrë pjesë në paradën e zhvilluar në New York ka hedhur idenë që ajo të realizohet edhe në Shqipëri.

Pyetje: Si lindi ideja për t’i mbledhur?

Marko Kepi: Ishte sivjet në Qershor kur Blendi Fevziu, më duket kishte pak emocione nga parada, se ai ka emocione ndryshe atje, ne i kemi ndryshe këtu. Tha sikur ta biem edhe në Shqipëri.

Kepi tha se shpreson që parada të bëhet edhe në qytete të tjera. Po ashtu ai kishte një kërkesë për shtetin shqiptar, të Kosovës dhe përfaqësuesit shqiptarë në Maqedoninë e Veriut dhe Mal të Zi.

“Në Qershor do ta mbajmë në New York, nuk e ndërrojmë atë, por për 28 Nëntor kemi dëshirë ta bëjmë si maratonë në qytete të tjera shqiptare. Do i lutesha shtetit shqiptar, shtetit të Kosovës, shtetit të Maqedonisë, dhe të Malit të Zi që janë në pushtet dhe qeveri që siç i kanë sjellë grupet në Tiranë sot, t’i sjellim edhe në New York. Me të vërtetë këtu jemi krenarë dhe kemi gjithë patriotizmin, por këtu shohim njëri tjetrin, kurse në New York do ishte mrekulli që kombet e ndryshme siç janë atje me miliona njerëz ta shohin vërtetë bukurinë shqiptare. 15 vite jemi vullnetarë, jemi munduar të bëjmë sa kemi mundur në mënyrë vullnetare, por me ndihmën e shtetit, kjo paradë siç ishte kështu sot në Tiranë do jetë një nga paradat më të bukura në botë nëse bëhet në New York”, tha ai./tvklan.al