Si mashtroi policia, qytetari u gjobit për makinën dhe u largua pa sherr

21:22 08/03/2022

Emisioni Stop në Tv Klan denoncoi rastin e qytetarit Ilir Kafazi, i cili akuzohet nga policia se rrezikoi të përplaste me makinë punonjëset e policisë së Korçës, kurse pamjet e sigurisë tregojnë tërësisht të kundërtën.

Gazetarja e Stop, Domenika Bajraktari, shkoi në Komisariatin e Korçës për të takuar shefin e krimeve, Qemal Hoxhaj. Paraprakisht biseduan në telefon dhe do të diskutonin nga afër për problemin në ambientet e komisariatit.

Por aty, oficeri i krimeve nuk u shfaq në takim, por sqarimin për çështjen ia delegoi një tjetër oficeri, i cili tha se për këtë çështje, materialet janë referuar në Prokurorinë e Korçës.

Në organin e akuzës çështjen e ka prokurorja Oli Visi, e cila është përmendur disa herë në rastet e trajtuara në emisionin “Stop”.

Qytetari Ilir Kafazi bën thirrje që prokurorja të marrë në konsideratë pamjet filmime të bizneseve nga vendi i ngjarjes.

“Janë 3 punonjës kundrejt një njeriu pa fjalë sepse asnjëherë nuk është marrë për bazë fjala ime. Dhe nga momenti që kam bërë takimin me prokuroren, kam deklaratat e 3 punonjësve që janë të treja të njëjtat dhe ma tha në një mënyrë që unë do kërkoj dënimin tënd. Me ato komunikimet që më janë bërë, drejtësi e munguar. Shpresoj që prokuroria do të marrë të gjitha provat, videot dhe fletë gjobën apo gjithçka të mundshme që është vënë në dispozicion dhe të bëjë analizën e saj. Shpresoj të dalë e vërteta”, tha qytetari Ilir Kafazi. /tvklan.al