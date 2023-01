“Si me mastiç”, dy shoqe të ngushta zihen me njëra-tjetrën tek inaugurimi i një lokali për një të dashur

10:11 26/01/2023

Në emisionin “Aldo Morning Show” në Tv Klan, gazetari nga Vlora, Albi, ka treguar një ngjarje që ka ndodhur dje në Vlorë, gjatë një inaugurimi të një lokali. Dy shoqe të ngushta janë zënë me njëra-tjetrën për të dashurin dhe ishte shumë e vështirë që t’i ndaje nga sherri.

Albi: Në një inaugurim lokali që u bë dje, dy vajza janë zënë, bile dy shoqe të ngushta janë zënë me njëra-tjetrën, për shkak të të dashurit prej njërës prej tyre. Një nga vajzat nuk kishte faj, por për shkak të xhelozisë arriti në atë zënkë. Djali harroje se do i ndante dot dhe ka kërkuar ndihmën e sigurimit, nuk e di seç kanë një veti këto gocat, kur zihen ngjiten si me mastiç o vëlla, nuk i ndan dot.

Aldo: Është çështje flokësh kam përshtypjen.

Albi: Po çështje flokësh, se kuptoj mo vëlla.

Aldo: Çështje tjetër?

Albi: Një burrë i cili është bërë problem në lagjen ai banon, pi dhe bëhet tapë, nga lokali deri tek shtëpia e tij bërtet dhe përdor fjalor banal. Një zotëri që e ka denoncuar për disa herë, ka marrë policinë, ka ardhur policia, ndërkohë që ky ka ikur brenda dhe policia ka ardhur e ka marrë denoncuesin në vend të marrë në vend të atij që ka pirë dhe a përdorur fjalor banal. /tvklan.al