Si ndryshon jeta e njeriut kur bëhesh gjysh ose gjyshe? Rrëfimet plot emocion në studio

20:00 07/10/2023

Kjo ishte tema që u diskutua sot në emisionin “Rudina” në Tv Klan me gjyshërit e njohur, shkrimtaren Diana Çuli, regjisorin Osman Mula, pedagogen Nora Malaj, regjisorin Ilir Harxhi dhe analisten Rajna Kovaçi.

Teksa rrëfyen historitë e tyre me nipërit e mbesat, gjyshërit treguan në studio foto nga momentet e tyre me ta. Të gjithë pohuan se të qënurit gjysh është një nga statuset më të bukura që kanë në jetë.

Pedagogia Nora Malaj, tha se e ka përjetuar me shumë emocion momentin kur është bërë gjyshe dhe se nuk do ta harrojë kurrë ditën kur u bë me mbesë.

Nora Malaj: Kur ka lindur Soleil ka qenë një ditë me diell dhe ka qenë momenti që unë nuk do ta harroj kurrë në jetën time. Nënat e kanë këtë, sepse kanë provuar dhe lindjen e fëmijëve dhe lindjen e nipërve dhe mbesave. Kur ti lind vetë ti kupton që Perëndinë e ke prekur me dorë. Është vetëm një moment që ne fatlumet e përjetojmë. Kur ti shkon dhe shikon beben e vogël që është mjalt i mjaltit që ti nuk e llogjikon, por e përjeton, jo emocion, por ndoshta të bie të fikët nga emocioni që ndjen.

Për analisten, Rajna Kovaçi, ardhja në jetë e nipërve dhe mbesave i ka ndryshuar tërëisht jetën.

Rudina Magjistari: Si e përjetuat momentin kur statusi juaj ndryshoi, kur nga prindër u bëtë gjyshër? Si ndryshoi jeta juaj?

Rajna Kovaçi: Ndryshoi shumë, ishte një mrekulli. Sikur merr një gradë tjetër, plotësohesh më shumë, e sheh botën me një sy tjetër, ndihesh e kompletuar. Ke detyrime më shumë. Por vajza mbetet mbi gjithçka, nipi dhe mbesa po. Por ama fëmija jot është fëmija jot.

Ndërkohë, shkrimtarja Diana Çuli, gjyshe e dy nipërve dhe dy mbesave tha se brezi i saj nuk kishte kohë të mjaftueshme për t’u përkujdesur për fëmijët, për shkak të angazhimeve të shumta në punë.

Diana Çuli: Kam 2 nipër dhe dy mbesa. Ai mjalt i mjaltit është ky, kur ne jemi bërë prindër kishim 1000 sfida përpara, është shtëpia, puna, karriera, vështirësitë, aq më tepër brezi ynë që ka jetuar në atë periudhë të vështirë. Mbaj mend që s’kisha kohë të rrija me fëmijët e mi. Tani kur përkëdhel nipin dhe mbesën, që gjithsesi prapë nuk kam shumë kohë për të ndenjur me ‘ta, thëm që i kam munguar fëmijëve të mi.

Regjisori, Ilir Harxhi, gjysh i dy nipërve dhe i një mbese tha se ata kanë një fuqi që të bëjnë për vete dhe se e gjithë dashuria e tij shkon tek ata.

“Me thënë të drejtën e gjithë dashuria shkon te ata për mua. Nipërit dhe mbesat e kanë këtë fuqi, të bëjnë për vete”, u shpreh Harxhi.

Ndërkohë regjisori Osman Mula, teksa foli për dashurinë e madhe që ka për nipërit, vuri në dukje një problematikë për sa i përket rritjes së fëmijëve në përgjithësi. Ai tha se ka prindër dhe gjyshër që fokusohen në plotësimin e mirave materiale për të vegjëlit (i referohet lodrave) duke lënë mënjanë dashurinë, përkëdheljet, puthejt e përqafimet.

Osman Mula: Fëmijën e rrit e puthura. Është një fëmijë që e mban në gji, e mban kudo, je prezent me atë kudo… Kanë lek dhe i shtrojnë një qylym, i blejnë lodra dhe i thonë luani. Nuk është për të gjithë gjyshërit njëlloj. Për mua është vetëm dashuri, përkëdhelje dhe rimarrje në dorë për edukim të fortë./tvklan.al