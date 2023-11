Si në 2019-ën! Behar Bajri u ekstradua për të dytën herë në Shqipëri, me të njëjtat masa sigurie

Shpërndaje







21:40 16/11/2023

Sot në aeroportin e Rinasit ka mbërritur një nga personazhet më të rrezikshme të botës së krimit në vend Behar Bajri. Ai u ekstradua nën masa shumë të forta sigurie dy muaj pas arrestimit në Francë.

Por ky episod është i përsëritur për të! I ftuar në “Opinion”, gazetari i “Euronews Albania” Eni Ferhati theksoi se “për ironi të fatit”, pamjet e sotme janë identike me ato të 2019-ës, viti në të cilin Behar Bajri u ekstradua nga Holanda në Shqipëri me po të njëjtat masa të rrepta sigurie.

Eni Ferhati: Me këto pamje, Behar Bajri është ekstraduar dhe në vitin 2019.

Blendi Fevziu: Edhe në 2019-ën?! Po njësoj kshu?

Eni Ferhati: Njësoj, me këto masa sigurie dhe është e çuditshme do thoja, për të mos thënë ironike që Behar Bajri për herë të dytë na ekstradohet me këto masa sigurie. Në 2019-ën ai u ekstradua nga Holanda pasi për të kishte një urdhër kërkimi ndërkombëtar nga ish-Prokuroria për Krime të Rënda, sot SPAK. Në atë kohë, Behar Bajri u listua sëbashku me ca anëtarë të tjerë të fisit Bajri me anë të operacionit “Forca e ligjit” nëse e mbani mend. Ka qenë operacioni “Oaz” në shtator të 2018-ës ku forcat e policisë shkuan në Dobraç, arrestuan 9 persona ndërkohë që Behar Bajri u arrestua në Holandë një vit më pas.

Behar Bajri akuzohet nga Prokuroria e Posaçme për “vrasje me paramendim”, “sigurim të kushteve dhe mjeteve për vrasje”, në 3 raste, “korrupsion aktiv ndaj gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë” dhe “armëmbajtje pa leje”, vepra këto të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.

Dyshohet gjithashtu se ai ka vrarë në gjumë partneren e tij 15-vjeçare, Fabiola Bajri dhe shtetasin Arben Tuzi, ngjarje këto të vitit 2002./tvklan.al