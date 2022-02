Si parashikohet të jetë moti gjatë kësaj jave

09:12 07/02/2022

Gjatë mesditës dhe pasdites pritet që reshjet e shiut të intensifikohen në zonat bregdetare dhe të ulëta. Sinoptikani Hakil Osmani tha gjatë një lidhje me Klan News se gjatë mbrëmjes do të ketë një përmirësim të kushteve që do të vijojë si fillim në zonat malore e do të përfshijë pothuajse të gjithë Shqipërinë ku territori do të jetë në dominimin e motit të qëndrueshëm. Moti do të vijojë të vijë duke u përmirësuar përgjatë gjithë javës.

Hakil Osmani: Dita e sotme ka nisur në prezencën e vranësira dhe reshjet e pakta të shiut në Ultësirën Perëndimore ndërsa në zonat malore kemi shfaqje të flokëve të dëborës. Pritet që orët e mesditës dhe pasdites të intensifikojnë reshjet duke bërë që herë pas here në zonat bregdetare dhe të ulëta të kemi edhe rrebeshe afatshkurtra shiu, ndërsa në zonat malore reshjet e dëborës do të jenë disi më të dendura. Orët e pasdites vonë dhe mbrëmja sjellin një përmirësim të kushteve të motit si fillim në zonat veriore dhe gradualisht pritet që territori në orët e vona të natës të kalojë në pothuajse në dominimin e motit të qëndrueshëm. Dita e martë duke përjashtuar zonat verilindore ku do të ketë reshje të pakta dëbore dhe të izoluara. Pritet që i gjithë territori shqiptar të jetë në dominimin e motit të qëndrueshëm. Përmirësim i cili do të vijojë edhe gjatë ditës së mërkurë duke përfshirë edhe të enjten dhe të premten do të jemi në dominimin e kthjellimeve dhe kalimeve të pakta të vranësirave.

Në orët e sotme të mbrëmjes dhe nesër era do të jetë problematike në zonat detare. Sinoptikani tha se do të ketë problematika të përkohshme sa i përket trafikut detar./tvklan.al