"Të nxorra videon!" Si përdoren femrat për të shantazhuar politikanët dhe personat me pushtet - Tv Klan

"Të nxorra videon!" Si përdoren femrat për të shantazhuar politikanët dhe personat me pushtet

23:11 30/11/2021

Në emisionin “Opinion” në Tv Klan është diskutuar në lidhje me femrat e botës së krimit.

Ka qenë gazetarja e njohur, Fatjona Mejdini ajo e cila ka treguar se prej 30 vitesh krimi i organizuar shqiptar ka qenë mjaft i fuqishëm dhe viktimat më të mëdha të këtij krimi kanë qenë vajzat dhe gratë e këtij vendi.

Ndër të tjera, ajo tha se këto viktima të krimit të organizuar jo vetëm që përdoren si karrem për vrasje, por edhe përdoren për të futur në kurth politikanët.

Fatjona Mejdini: Kjo është një histori shumë e dhimshme dhe se dhjetra dhe qindra vajza të tjera e kanë pasur këtë fat. Këto 30 vite që krimi i organizuar shqiptar ka qenë shumë i fuqishëm dhe viktimat më të mëdha të këtij krimi kanë qenë vetë vajzat dhe gratë e këtij vendi. Mendoj se sot ne si shtet nuk kemi struktura që të mund t’i mbrojmë këto viktima.

Ndërkohë nuk është bërë asgjë për këto viktima, të cilat ditë për ditë bëhen viktima të krimit të organizuar, janë nën presion, shpesh janë të droguara dhe në fakt jo vetëm se përdoren si karrem për vrasje, por përdoren dhe si karrem përsa i përket filmimeve të ndryshme që u bëhen jo vetëm rivalëve të bandave kriminale, por dhe nga ana tjetër dhe politikanëve të shumtë, lokalë e në nivel qendror.

Blendi Fevziu: Shërbehen për të futur në kurth dhe politikanët?

Fatjona Mejdini: Edhe politikanët. Ka me dhjetra raste se si këto vajza futen për të krijuar dhe lidhje intime me personat që kanë pushtet dhe në këto momente ata shantazhohen se në qoftë se një kërkesë e bandës kriminale nuk plotësohet, atëherë kjo video do të dalë në media dhe në opinionin publik./tvklan.al