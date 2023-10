Si përgjigjet koreografi Angelin Preljocaj kur e pyesin për mbiemrin

00:05 18/10/2023

Kur dikush e pyet për mbiemrin, i cili nuk është as francez, as anglez, as ndërkombëtar, Angelin Preljocaj ka një përgjigje: Unë them se jam shqiptar! Kështu u shpreh koreografi me famë ndërkombëtare në një intervistë për gazetarin Blendi Fevziu në “Opinion” , ku mes të tjerash rrëfeu historinë e familjes së tij, marrëdhënien e tij me Shqipërinë, si dhe pasionin për baletin.

Blendi Fevziu: Më thatë se do të vini çdo vit në Tiranë për baletin kontemporan. Ka mundësi që ky festival të bëhet i rëndësishëm edhe në nivel ndërkombëtar?

Angelin Preljocaj: Këtë shpresojmë. Bashkë me Tim Njuman dhe Ajola Xoxa po bëjmë programin festivalin të baletit bashkëkohor në Tiranë. Shpresojmë se do të jetë një takim i përvitshëm dhe që të bëhet shumë i njohur.

Blendi Fevziu: Kur takoni dikë dhe ju pyet për mbiemrin që nuk është francez, as anglez, as ndërkombëtar, Angelin Preljocaj. Si përgjigjeni ju?

Angelin Preljocaj: Unë them se jam shqiptar, e kam thënë gjithmonë. Dhë më është bërë e zakonshme që fëmijë. E konfirmoj origjinën time shqiptare.

Blendi Fevziu: Ju keni pasur mundësinë ta shihni dhe vlerësoni nga larg. Ka ndryshuar imazhi i Shqipërisë në këto vitet e fundit?

Angelin Preljocaj: Mendoj se diçka ka ndryshuar vërtet. Dëgjoj gjithnjë e më shumë njerëz në Paris, në Marsejë, në Lion dhe kudo që shprehin interes për të vizituar Shqipërinë. Sepse është një vend që u pëlqen. Besoj se Shqipëria po bëhet një vend tërheqës dhe popullor.

Blendi Fevziu: Sepse janë bërë reportazhe të mrekullueshme për detin dhe malin.

Angelin Preljocaj: Imazhi i Shqipërisë ka ndryshuar, kultura dhe arti i saj po pëlqehen. Dalëngadalë do harrohen dhe klishetë në lidhje me mafian dhe opinion e keq, këto do të fshihen. Tani kemi të bëjmë me një vend të mrekullueshëm dhe njerëz mahnitës. Këtë nuk e them se ndodhem në Shqipëri. Do ta thosha kudo.

Blendi Fevziu: Pra, edhe në Paris, në Nju Jork apo kudo nëpër botë.

Angelin Preljocaj: Absolutisht po.

Blendi Fevziu: Ju jeni ambasador i Shqipërisë për mbiemrin që keni.

Angelin Preljocaj: E kam në gen këtë.

Blendi Fevziu: Mund të thoni disa fjalë në shqip për spektatorët tanë./tvklan.al