Si po ndikon ngrohja klimatike edhe tek speciet detare

10:54 05/02/2022

Një ndër pasojat e ngrohjes klimatike është spostimi i specieve detare nga zonat territoriale të origjinës. Sipas një studimi të publikuar në Global Change Biology, brenda vitit 2030 rreth 23% e kolonive nuk do të jetojnë më në habitatet e tyre dhe do të ketë migrim masiv.

Kjo nuk është me pasoja vetëm për mjedisin, por këtu përfshihet edhe një tjetër problem ndërkombëtar i rregulluar me marrëveshje. Migrimi i specieve, do shkaktojë pikërisht migrimin e tyre nga zonat ZEE, që janë zona e ujërave territorial të vendeve.

Pra, spostimi mund të shkaktojë probleme mes shteteve dhe rritje te kërkesave për zgjerim të territorit për peshkim, që është një sektor prej miliarda dollarësh.

Ndërkohë përsa i përket peshkimit, Islanda sapo ka bërë të ditur se do të heqë dorë nga gjuetia e balenave. Islanda është një ndër 3 vendet që e ka ende të lejuar gjuetinë e balenave, dhe ministri i Peshkimit deklaroi se për shkak të kërkesws shumë të ulwt qeveria po mendon ta ndalojë përfundimisht në vitin 2024.

Klan News