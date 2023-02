Si të zbuloni se çfarë lloj lëkure keni

09:58 10/02/2023

Lloji i lëkurës suaj është pa dyshim faktori më i rëndësishëm që duhet marrë parasysh kur zgjidhni produktet për të. Ekzistojnë pesë lloje të lëkurë, të yndyrshme, normale, të kombinuara, të thata dhe të ndjeshme.

Ne e dimë se kujdesi ndaj lëkurës nis me pastrimin, hidratimin apo përdorimin e kremrave kundër diellit por formulat ideale për çdo lloj lëkure mund të ndryshojnë shumë.

Dallimi kryesor midis pesë llojeve qëndron në sasinë e sebumit që prodhon lëkura. Përveç kësaj, yndyra e lëkurës mund të ndryshojë me kalimin e kohës pasi ndikohet nga faktorë të tillë si stresi, hormonet, lagështia dhe procesi natyror i plakjes.

Pra, njohja e llojit të lëkurës që keni është thelbësore nëse doni të krijoni një rutinë që vërtet funksionon për ju.

Si të zbuloni se çfarë lloji të lëkurës keni? Procesi është shumë i thjeshtë: lani fytyrën me një pastrues të butë dhe më pas mos aplikoni asnjë produkt kujdesi. Pas 30 minutash vëzhgoni lëkurën tuaj për të parë se si duket dhe si ndihet.

Nëse e ndjeni atë duke u tërhequr, me siguri keni lëkurë të thatë, ndërsa ju me shkëlqim të tepruar ndoshta i përkisni kategorisë së lëkurës së yndyrshme. Nëse lëkura juaj tregon zona të yndyrshme dhe të thata, ju keni lëkurë të kombinuar. Çdo skuqje dhe acarim tregon një lloj të ndjeshëm, ndërsa mos shfaqja e asnjë prej simptomave të mësipërme do të thotë që keni lëkurë normale.

Lëkurë e yndyrshme

Lëkura e yndyrshme karakterizohet nga një prodhim më i lartë se mesatarja e sebumit, vaji natyral i lëkurës. Mbiprodhimi mund ta bëjë lëkurën të duket shumë e shndritshme ose e yndyrshme dhe shpesh shoqërohet me probleme të lëkurës si pikat e zeza dhe tendencat e akneve.

Lëkurë të thatë

Lëkura e thatë ka në thelb karakteristikat e kundërta të lëkurës së yndyrshme. Nuk prodhon mjaftueshëm vajra, duke e bërë atë të tërhiqet dhe në disa raste mund të pësoni plasaritje.

Lëkurë e kombinuar

Lëkura e kombinuar është lëkura që shfaq dy ose më shumë karakteristika përcaktuese, të tilla si thatësi dhe yndyrë në zona të ndryshme. Ata me këtë lloj zakonisht shfaqin yndyrë intensive në zonën T (ballë, hundë dhe mjekër), ndërsa faqet janë më të thata.

Lëkurë e ndjeshme

Lëkura e ndjeshme zakonisht shoqërohet me skuqje ose problemeve të lëkurës si ekzema. Kjo është lëkura që shfaq lehtësisht skuqje, kruajtje apo edhe pickime, si pas përdorimit të produkteve specifike, ashtu edhe për shkak të faktorëve stresues.

Lëkurë normale

Lëkura normale është ndoshta më e lehta për t’u menaxhuar, pasi është e ekuilibruar dhe nuk shfaq asnjë nga simptomat e mësipërme./tvklan.al