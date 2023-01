Si t’i mbani veshët tuaj të pastër

15:30 07/01/2023

Dylli i veshit është krejtësisht normale dhe madje i mbron kanalet e veshit kundër infeksioneve. Por nëse keni përdorur sytha pambuku për të pastruar pjesën e brendshme të veshëve, mund të jeni duke dëmtuar shëndetin tuaj. Rezulton se ka shumë mënyra të tjera të thjeshta dhe të shëndetshme për t’u siguruar që veshët tuaj të qëndrojnë të pastër.

1. Ulni sasinë e kafeinës.

Megjithëse asgjë nuk mund t’ju ndihmojë të zgjoheni në mëngjes më mirë se një filxhan kafe e nxehtë, pirja e saj shumë shpesh mund të prodhojë dyllin e shumtë në vesh. Nëse dëshironi të ulni rrezikun e grumbullimit të dyllit të veshit, përpiquni të ulni gradualisht konsumin e kafeinës.

2. Hiqni sythat e pambukut.

Pastrimi i veshëve me sytha pambuku mund të duket si mënyra më e lehtë dhe më e shpejtë për të hequr qafe dyllin e veshit, por në fakt mund të bëjë pikërisht të kundërtën. Sythat e pambukut mund të irritojnë kanalin tuaj të veshit dhe të shtyjnë dyllin e veshit përsëri brenda, gjë që do ta bëjë heqjen e tij shumë më të vështirë. Në vend që të përdorni sytha pambuku, lani veshët me pak sapun dhe thajini me një peshqir të hollë.

Vaji i ullirit ka shumë përfitime shëndetësore, dhe përveçse hidraton lëkurën tuaj dhe ju mbron nga sëmundjet e zemrës, ai gjithashtu mund t’ju ndihmojë të mbani veshët tuaj të pastër. Vendosja e pak vaj ulliri në veshët tuaj një herë në javë mund të zbusë dyllin e veshit dhe madje ta inkurajojë atë të largohet nga veshi në mënyrë natyrale.

4. Qëndroni të hidratuar.

Pirja e mjaftueshme e ujit është absolutisht thelbësore për shëndetin dhe mirëqenien tuaj të përgjithshme, dhe gjithashtu mund t’ju ndihmojë të mbani veshët tuaj të pastër. Qëndrimi i hidratuar stimulon kanalet e veshit, duke ndihmuar në pastrimin e tyre. Dhe për shkak se pirja e mjaftueshme e ujit ju ndihmon të ruani ekuilibrin e lëngjeve, mund të ndihmojë natyrshëm në uljen e grumbullimit të dyllit të veshit.

5. Mos pastroni pjesën e brendshme të veshëve.

Ndërsa mund të duket joshëse për të pastruar pjesën e brendshme të veshëve tuaj, duke e bërë këtë në fakt mund të bëjë më shumë dëm sesa dobi. Rekomandohet të pastroni vetëm pjesën e jashtme dhe nëse nuk punoni në një mjedis të ndotur ose me pluhur, mjafton të bëni dush çdo ditë dhe të fshini pjesën e jashtme dhe prapa veshëve me një leckë të lagur për t’i mbajtur veshët të pastër. /tvklan.al