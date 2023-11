Si u falsifikua për 15 vjet autorizimi i pensionit

21:24 16/11/2023

Për çështjen e pensionit të të ndjerit Ramazan Cullhaj, shkojmë sërish në njësinë 6, ku kryetari Adriatik Merko, thotë se ai nuk mund t’i shohë të gjithë personat. Kjo, sipas tij, është detyrë e punonjësve.

Gazetarja: Si funksionon, që të dalim tek firma jote.

Adriatik Merko: Paraqitet tek specialistja e pritjes së qytetarit, e cila lëshon autorizimin. Merret konfirmimi nga gjendja civile, që personi është gjallë.

Gazetarja: Figuron sikur i ndjeri ka qenë aty fizikisht, më kupton? Ka firmosur edhe në 2019-ën, ndërkohë ai ka 11 vjet, sipas logjikës, që ka ndërruar jetë.

Adriatik Merko: Po pra, është specialisti, që bën verifikimin e këtij dokumentacioni dhe paraqitet para zyrës së saj.

Në fund juristi, në një telefonatë me djalin, pranon që këtë gjë e ka bërë ai, por nuk pranon të ketë marrë edhe paratë.

Seit Çullhaj: Më ka dal një problem, pensioni i babait u merka. S’e di kush e tërheq.

Juristi: Ça thu, mo vlla? Shife, se e marrin…!

Seit Çullhja: Atë muhabet që kemi bërë bashkë, që më thonin në telefon të marrin pensionin.

Juristi: Shif, se mos kanë bërë ndonjë gjë ato të Postës! Unë kam 1 vit, që jam në Angli, o rob.

Seit Çullhja: 2018-ën deri në 2020-ën, e kanë tërhequr këta.

Juristi: Shko verifikoje! Shko verifikoje tek Posta! Jo, unë pata diskutu me një të Postës, ti the jo, dhe unë e lashë atë muhabet.

Seit Çullhja: S’e bëj dot atë. Babai i vdekur, unë të marr pensionin.

Gazetarja: Atëherë zoti Qemal, përshëndetje unë jam Odeta, gazetare e emisionit “Stop”, domethënë ti e paske bërë këtë marrëveshje me qytetarët edhe pse qytetarët nuk i kanë rënë dakord?

Juristi: Të lutem! Më dëgjo me vëmendje! “Ai është fetar”,- tha. Nuk i marr këto lekë. Thashë,- “po merri, o vlla”! “Jo”-tha,- “nuk i marr”!

Për këtë skandal ISSH, thotë, se do të marrë masa, duke ndërprerë pensionin, por edhe duke detyruar postën ta ndjekë, si debitore.

Anila Take: Që në momentin e parë që morëm njoftimin, ngritëm grupin e punës dhe verifikuam vlefshmërinë e tërheqjes së këtij lloj përfitimi. Dhe nga të gjitha këto autorizime, sigurisht që këto janë të rregullta, sepse janë lëshuar nga një institucion shtetëror, ndonëse firma nuk është. Në momentin që ne i shohim, vizualisht, janë të sakta. Si set dokumentacionesh këto ishin, të rregullta nga ana vizive. Ne me njoftimin e të birit, që Ramazani nuk jeton më, kemi bërë bllokimin e përkohshëm të pensionit, për të vazhduar më tej me procedurat. Që në momentin që do vijë dokumenti zyrtar që zotëria ka ndërruar jetë, ne do të bëjmë bllokimin e përhershëm dhe sigurisht, shpalljen debitore për këtë shumë që është tërhequr dhe duke ia ngarkuar këtë shumë postës, e cila duhet të vazhdojë pastaj me pjesën e saj për të investiguar ose jo, sesi kanë qenë autorizimet dhe si i ka bërë këto pagesat.

Emisioni “Stop” iu drejtua edhe zyrave qendrore të Postës Shqiptare, ku komunikuam me drejtorin e filialit të Tiranës, Shpat Kolgega.

Shpat Kolgega: Në dokumentacionin që ne kemi rezulton e kryer, konform rregullat e shërbimit postar, por edhe sipas marrëveshjes që ne kemi me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, dokumentacioni me të cilin është bërë pagesa. Megjithatë verifikimi që ne bëmë, mandatet e pagesave dhe ID që është paraqitur nga personi në fjalë, rezulton që në 7 herë ka qenë një ID e personit, zotit Seit Çullhaj dhe në një rast tjetër ka qenë po e njëjta ID, por me një foto pak më të ndryshme. Në këtë rast, ne do të bëjmë edhe një kallëzim në polici, si filial i Tiranës, duke parë që këtu ka një probabilitet të lartë, që këtu mund të kemi të bëjmë me një falsifikim të dokumentacioneve. /tvklan.al