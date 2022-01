Si u fut në botën e televizionit gazetarja Anjola Hamzaj?

22:52 15/01/2022

Në emisionin E Ardhmja është Vajzë në Klan Plus, këtë mbrëmje ka qenë e ftuar gazetarja dhe moderatorja e lajmeve të Tv Klan, Anjola Hamzaj.

Ajo ka folur për eksperiencën e saj në media dhe si u fut në botën e televizionit.

Spikerja simpatike tregoi se fillimisht ka punuar në gazetarinë e shkruar dhe më pas ka qenë dikush tjetër që i sugjeroi televizionin.

“Kam pasur eksperiencë në gazetarinë e shkruar, në gazetë, por nuk është se e synoja patjetër televizionin si imazh apo emisione, apo të isha ajo vajza me mikrofon. Nuk e kam menduar këtë. Kam qenë më shumë e lidhur me mendimin, me librin, me atë që shkruhet. Por në kohën kur media e shkruar po vdiste, dhe vdiq në fakt realisht për t’u spostuar më pas online, atëherë ishte televizioni ai që kishte kulmin e tij.

Kështu që edhe në televizion unë nuk kam trokitur askund. Këtë histori nuk e kam treguar, por është krejt nga një person i njohur që më thotë ‘mua më dukesh për televizion dhe kam përshtypjen se duhet të shkosh diku’. Dhe më ka adresuar te Ora Neës aty ku kam pasur eksperiencën e parë televizive, dhe kam shkuar e jam marrë në punë. Kjo ka qenë. Por jo se unë po kërkoja vërtetë të punoja”, u shpreh Anjola Hamzaj. /tvklan.al